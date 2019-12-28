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14:43   28 Декабря 2019
Весь мир

Памятник маршалу Ивану Коневу вновь осквернили в Праге

Памятник маршалу Ивану Коневу вновь осквернили в Праге

Памятник маршалу Советского Союза, дважды Герою СССР Ивану Коневу вновь осквернили в Праге. Вандалы повесили на руки статуи сардельки.

К сарделькам неизвестные прикрепили памятные ленты, которые сняли с венков, возложенных к монументу в 122-годовщину со дня рождения Конева. Сейчас возле памятника дежурят правоохранители, также полиция занимается поиском вандалов и расследованием случившегося.

Ранее власти района разрешили проведение около памятника Коневу митинга, поддерживающего решение о его переносе. Митинг должен состояться в субботу, 28 декабря. Также у митинга собирались встретиться чешские общественники, которые требуют оставить памятник на месте.

Памятник Коневу находится на площади Интербригады в шестом районе Праги. В сентябре 2019 года местные власти решили перенести монумент с общественной территории. Решение об этом прокомментировала дочь маршала Наталья Конева, которая заявила, что уважает мнение властей Праги, но с определенными оговорками.

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Автор: Ольга Воскресенская
#происшествия #чп #весь мир #прага

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