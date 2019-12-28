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14:32   28 Декабря 2019
Россия

Москвич обеднел на шесть миллионов рублей, попытавшись обменять их на валюту

Москвич обеднел на шесть миллионов рублей, попытавшись обменять их на валюту

Прохожий украл у жителя Москвы сумку, в которой лежали шесть миллионов рублей, когда мужчина попросил незнакомца поменять деньги на иностранную валюту, так как не нашел свой паспорт. Об этом сообщила пресс-служба УВД по ЦАО.

«В полицию поступило заявление от 40-летнего москвича. Мужчина сообщил, что в преддверии новогодних праздников решил обменять личные денежные средства на иностранную валюту. Он не смог найти свой паспорт и обратился к малознакомому гражданину с просьбой обменять деньги по его документу», — говорится в сообщении.

Около одного из московских банков мужчина передал сумку незнакомцу, который пришел на встречу с приятелем, якобы для безопасности.

Одного из подозреваемых уже задержали на Грайвороновской улице с тремя миллионами рублей. Второго преступника ищут.

Следствие ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж».

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #грабеж #общество #кража #воровство

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