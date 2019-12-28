Российские военные открыто расскажут о своей службе, борясь с фейками западных СМИ

Россия ответит на информационные атаки Запада открытостью Минобороны. Об этом заявил член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Клинцевич отметил, что сегодня информационная атака со стороны Запада направлена на Минобороны РФ. Эксперт считает, что иностранные злоумышленники пытаются подорвать доверие россиян к силовым структурам. Такой выбор сделан неслучайно — около 90% граждан в России положительно относятся к деятельности вооруженных сил.

Дело в том, что государство довело вооруженные силы до состояния, когда они практически идеально обеспечивают безопасность и суверенитет страны. Западные противники видят успехи России и хотят все разрушить, считает эксперт.

«Они будут искать различные проблемы, негативные факты, пересматривать историю и выдавать искаженные материалы. Дискредитация обязательно коснется руководства Министерства обороны Российской Федерации», – предупредил Клинцевич.

При этом Минобороны, комментируя ситуацию, заявляло о готовности противостоять информационным ответам при помощи открытой борьбы, в результате которой к ведомству вернется всеобщее доверие.

По мнению эксперта, российской власти следует открыто донести до граждан информацию о возможных вбросах и фейках со стороны иностранных государств.