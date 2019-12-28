США против российской резолюции в ООН, так как считают интернет своим, уверены в Совфеде

США по-прежнему считают интернет инструментом для обслуживания исключительно американских экономических, политических, финансовых интересов, поэтому выступают против попыток других стран упорядочить всемирную сеть.Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» озвучил заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя принятую на Генассамблее ООН резолюцию о борьбе с киберпрепреступностью.

Документ предложила Россия. Его поддержали 79 стран, против высказались 60, включая США. На заседании Генассамблеи представительница США Черит Норман Шале заявила, что документ «подорвет международное сотрудничество в деле борьбы с киберпреступлениями, в то время как требуется усиленное сотрудничество».

Климов назвал решение ГА — итогом долгой подготовительной работы.

«Это все происходит не от того, что Дед Мороз так решил. Это огромная тяжелая работа, которой занимались и парламентарии и по линии партийной дипломатии. Конечно, этим занимались и руководители нашей страны. На похожих позициях сейчас стоят Китай, Индия и другие страны БРИКС, «Большой двадцатки». Это больше половины населения, поэтому нет ничего удивительного [в том, что в ГА ООН приняли резолюцию]», — рассказал сенатор.

Он добавил, что Вашингтон активно сопротивляется, так как относится к интернету как монополист.

«Соединенные Штаты с момента изобретения интернета считали, что это — их собственное достижение и оно должно обслуживать стратегические интересы США. Исключительно. Как политические, так и финансовые, экономические. Но по мере того, как интернет развивался, и по мере того, как страны стали осознавать опасность такого вмешательства через интернет в разного рода суверенные дела, по мере того, как развивалась киберпреступность, наша страна захотела определенных правил, определенных постулатов поведения в виртуальном пространстве», — заметил Климов.

Андрей Климов, который также возглавляет комиссию Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, сообщил, что не менее 50% кибератак на Россию сегодня совершается с территории США. Но это помешает свернуть с намеченного пути.

«В целом мы на правильном пути, пусть этот путь тернист и долог, пусть США будут до последнего отстаивать права на монополию», — резюмировал Климов.

Согласно принятой резолюции, будет учрежден специальный межправительственный комитет экспертов, представляющий все регионы. Они разработают международную конвенцию о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. На август 2020 года запланирована организационная сессия. В МИД РФ назвали принятую резолюцию новой страницей в истории борьбы с киберпреступностью, подчеркнув, что документ фактически закрепил цифровой суверенитет государств над своим информационным пространством.