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14:05   28 Декабря 2019
Россия

Россия значительно ускорит комплексы «Кинжал» и «Циркон»

Россия значительно ускорит комплексы «Кинжал» и «Циркон»

Максимальная скорость гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» в перспективе будет увеличена до более чем десяти чисел Маха. Об этом в субботу, 28 декабря, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко в беседе с газетой «Красная звезда». 

Он подчеркнул, что образцы гиперзвукового вооружения создаются для применения как с воздушных, так и с наземных и морских носителей. 

«Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полета, дальности, точности наведения», — цитирует Криворучко газета. 

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что новая ракета «Циркон» будет иметь скорость около 11 тысяч километров в час. Президент РФ также сообщил, что будет создана ее наземная версия. 

«Кинжал» вместе с другими системами российского оружия глава России представил в марте прошлого года в послании Федеральному собранию. Он заявил, что гиперзвуковая ракета сможет гарантировано преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #кинжал #циркон

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