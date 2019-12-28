Россия значительно ускорит комплексы «Кинжал» и «Циркон»

Максимальная скорость гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» в перспективе будет увеличена до более чем десяти чисел Маха. Об этом в субботу, 28 декабря, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко в беседе с газетой «Красная звезда».

Он подчеркнул, что образцы гиперзвукового вооружения создаются для применения как с воздушных, так и с наземных и морских носителей.

«Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полета, дальности, точности наведения», — цитирует Криворучко газета.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что новая ракета «Циркон» будет иметь скорость около 11 тысяч километров в час. Президент РФ также сообщил, что будет создана ее наземная версия.

«Кинжал» вместе с другими системами российского оружия глава России представил в марте прошлого года в послании Федеральному собранию. Он заявил, что гиперзвуковая ракета сможет гарантировано преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.