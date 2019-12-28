Либеральная «Новая газета» достойна статуса иноагента за фейки на деньги беглого олигарха-уголовника Михаила Ходорковского, уверен известный российский публицист, журналист и радиоведущий Армен Гаспарян. По его словам, «Новая газета» должна получить такой статус за свои заказные материалы.

О том, что журналисты и редакция «Новой газеты» связаны с Ходорковским, в своем материале подробно рассказывало Федеральное агентство новостей (ФАН). В частности, журналист Денис Коротков получал деньги от беглого миллардера и сотрудничал с террористами ИГ* (запрещено в РФ) в Сирии. Кроме того, редакция «новой» с удовольствием публикует разную «заказуху» за вознаграждение, а Ходорковский потом выдает журналистам премии и дестабилизирует обстановку в стране.

Армен Гаспарян отмечает, что уже давно никто не удивлен публикациям заказных материалов в «Новой газете», а либеральные журналисты давно интересуются лишь своими интересами, нежели этичностью материалов.

«Журналисты «Новой газеты» беспокоятся не об этичности, а об антироссийской идеологии», — передает слова Армена Гаспаряна iReactor.

Эксперт говорит, что журналистам «Новой газеты» уже никуда не удастся спрятаться от того, что их материалы имеют определенную направленность и явно заказной оттенок. По мнению Гаспаряна, для такого рода СМИ это уже нормальная практика, и этому никто не удивляется.

Контингент авторов «Новой газеты» радиоведущий назвал своеобразным и отметил, что у либерального издания только один путь.

«Если схема будет доказана, то нужно предоставлять «Новой газете» статус иностранного агента со всеми вытекающими отсюда последствиями», — говорит Армен Гаспарян.

Сейчас руководство либерального издания усердно скрывает связи с Ходорковским и факты финансирования из-за рубежа. Главный редактор Дмитрий Муратов принимает огромные суммы от беглого олигарха за антироссийские материалы, но делает это через журналиста Дениса Короткова, который ранее уже был замечен в неоднократной публикации заказных материалов.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.