Врачи прооперировали второго пилота разбившегося в Алмат-Ате самолета

Врачи Казахстана прооперировали второго пилота разбившегося в Алмат-Ате самолета Fokker 110, который накануне попал в авиакатастрофу.

Как уточнила и.о. главного врача городской клинической больницы №4 Айман Байзолданова, второму пилоту провели сложнейшую операцию на позвоночнике, сейчас он находится в тяжелом состоянии, отходит от наркоза. В операции участвовали врачи из Нур-Султана. Оперативное вмешательство прошло успешно, отметили врачи.

Кроме того, в больнице находится одна из бортпроводниц самолета, ее состояние оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Ранее врачи рассказали, что за ночь смогли стабилизировать состояние всех тяжелых пострадавших.

Авиакатастрофа произошла утром в пятницу, 27 декабря. Самолет авиакомпании Bek Air вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан, во время набора высоты воздушное судно упало, пробило бетонное ограждение и врезалось в строящийся двухэтажный дом. Погибли 12 человек, в том числе капитан воздушного судна Марат Муратабаев. В больницах находятся семь человек, они в тяжелом состоянии, еще 42 — в стабильном, из них девять детей.