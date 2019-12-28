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13:29   28 Декабря 2019
Россия

Завершены предварительные испытания танка Т-14 «Армата» в России

Завершены предварительные испытания танка Т-14 «Армата» в России

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил об окончании предварительных испытаний танка Т-14 и боевой машины пехоты Т-15 на платформе «Армата». Об этом стало известно в субботу, 28 декабря. 

«Завершены предварительные испытания танка Т-14 и боевой машины пехоты Т-15 на базе унифицированной межвидовой тяжёлой гусеничной платформы с задним и передним расположением моторно-трансмиссионного отделения», — цитирует Криворучко газета «Красная звезда».

По словам заместителя министра обороны, в ближайшие два месяца ожидается первая партия из пяти машин, которые также будут подключены к государственным испытаниям для их скорейшего завершения. 

Работы по доводке новейших образцов бронетанковой техники и вооружения несколько затянулись, однако в 2019 году были успешно завершены предварительные и государственные испытания новой техники, отметил отдельно Киворучко.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, являющийся принципиально новой и полностью российской разработкой. Создатели танка применили уникальные конструкторские решения, которым нет аналогов в мире.

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Автор: Софья Белоцерковская
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