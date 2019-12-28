Новую огнеметную систему «Тосочка» подготовят к серийному производству в 2020 году

Тяжелая огнеметная система ТОС — 2 или «Тосочка» будет готова к серийному производству в 2020 году. Об этом заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«В следующем году мы ожидаем завершения всех видов испытаний и присвоения литеры «О1» перспективной тяжёлой огнемётной системе «Тосочка», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

Литеру «О1» присваивают системам, которые прошли повторные испытания после устраненных замечаний.

Новая огнеметная система «Тосочка» станет более компактной, чем ее предшественники «Солнцепек» и «Буратино», а также получит искусственный интеллект.

Новую систему разместили уже не на гусеничном, а на колесном шасси. Благодаря этому, по мнению экспертов, такую систему гораздо удобнее будет использовать в пустынной местности, например, в сирийских военных кампаниях.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что системы на колесном шасси успешно показали себя против разрозненных группировок террористов, когда необходимо быстро перебросить технику и нанести мощный удар по позициям противника. Прежние огнемётные системы размещались на гусеничной платформе. В ходе передвижения им была нужна транспортная заряжающая техника, чтобы пополнять боеприпасы. А вот в новейших системах такая техника больше не потребуется, поскольку ТОС-2 сможет делать это самостоятельно благодаря специальному крану, который установлен на самой системе.

Колесная модификация позволит системе быть более эффективной в разных природных и погодных условиях, а значит многие страны мира захотят купить такую технику у России.

Еще одна сильная сторона системы - 220-миллиметровые термобарические боеприпасы, которые при выстреле создают очень высокую температуру и сильный перепад давления. При разрыве у цели снаряд распыляет в воздухе горячую смесь, которая воспламеняется и выжигает кислород. При этом давление в области взрыва сначала резко поднимается, а потом падает ниже атмосферного на 160 миллиметров ртутного столба. При таком разрыве уцелеть невозможно.

Как отметил Криворучко, новую «Тосочку» впервые покажут на параде Победы в Москве.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал празднование 75-летия со Дня Победы главным событием 2020 года. Он подчеркнул, что в 2019 году Вооруженные силы РФ проделали огромную работу и армия является гордостью нашей страны.