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 Додон рассказал, что Путин научил ценить интересы страны и принимать сложные решения

Додон рассказал, что Путин научил ценить интересы страны и принимать сложные решения
12:59   28 Декабря 2019
Весь мир

Додон рассказал, что Путин научил ценить интересы страны и принимать сложные решения

Додон рассказал, что Путин научил ценить интересы страны и принимать сложные решения

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что российский лидер Владимир Путин научил его ценить интересы страны и принимать сложные решения. Об этом он заявил в интервью РИА Новости в рамках спецпроекта, посвященного 20-летию Путина во главе России.

Как отметил Игорь Додон, Владимир Путин смог многому его научить, в частности — защищать интересы страны и принимать решения, независимо от того, какие существуют сложности и трудности. Глава Молдавии подчеркнул, что благодаря Путину Молдавия осуществила много различных проектов и решила ряд конкретных вопросов, укрепив взаимовыгодное партнерство с Россией.

По словам Додона, сейчас у сотрудничества Молдавии и России появилось конкретное содержание стратегического партнерства.

Ранее президент Молдавии отметил умение Владимира Путина сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях. Также Игорь Додон считает, что секрет политического долголетия российского лидера в том, что он умеет держать удар.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #молдавия #политика #додон

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