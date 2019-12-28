Додон рассказал, что Путин научил ценить интересы страны и принимать сложные решения

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что российский лидер Владимир Путин научил его ценить интересы страны и принимать сложные решения. Об этом он заявил в интервью РИА Новости в рамках спецпроекта, посвященного 20-летию Путина во главе России.

Как отметил Игорь Додон, Владимир Путин смог многому его научить, в частности — защищать интересы страны и принимать решения, независимо от того, какие существуют сложности и трудности. Глава Молдавии подчеркнул, что благодаря Путину Молдавия осуществила много различных проектов и решила ряд конкретных вопросов, укрепив взаимовыгодное партнерство с Россией.

По словам Додона, сейчас у сотрудничества Молдавии и России появилось конкретное содержание стратегического партнерства.

Ранее президент Молдавии отметил умение Владимира Путина сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях. Также Игорь Додон считает, что секрет политического долголетия российского лидера в том, что он умеет держать удар.