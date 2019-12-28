Всех сестер Хачатурян освободили от электронных браслетов

Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин в беседе с телеканалом «360» заявил, что сотрудники ФСИН сегодня сняли с двух сестер электронные браслеты слежения. Об этом стало известно в субботу, 28 декабря.

По его словам, вчера электронный браслет сняли с младшей из сестер Марии, а сегодня — с Крестины и Ангелины. Это связано с тем, что мера пресечения в виде запрета покидать жилые помещения с 21:00 до 7:00 не продлевалась.

«Эта мера пресечения истекла сегодня, соответственно браслеты всем сегодня сняли», — объяснил адвокат сестер.

Защитник отметил, что прежние меры ограничения еще продолжают действовать. Так, девушкам запрещено общаться с другими участниками процесса, пользоваться интернетом и мобильным телефоном, вместе с тем и общаться с журналистами.

Михаил Хачатурян был найден мертвым в июле прошлого года на лестничной площадке рядом с его московской квартирой. Специалисты обнаружили на теле мужчины множество колото-резаных ран. В жестком убийстве признались его дочери — Ангелина, Крестина и Мария.

Сейчас уголовное дело изучает прокуратура, его расследование уже завершено. Согласно данным судмедэкспертизы, отец неоднократно бил и насиловал своих дочерей, что стало мотивом к убийству.