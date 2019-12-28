Президент России Владимир Путин уже стал частью мировой истории. Об этом президент Молдавии Игорь Додон рассказал РИА Новости в рамках проекта, посвященного 20-летию нахождения Путина у власти.

«Он уже часть мировой истории, и я не сомневаюсь, что Владимир Путин займёт достойное место в череде ярких представителей Государства Российского», — сказал Додон.

Додон отметил, что за то время, что Путин руководит Россией, страна вернула статус великой державы и заняла важное место на международной арене.

«Сегодня можно с уверенностью утверждать, что ни один существенный глобальный вопрос мировой политики не может быть решён без участия России», – считает Додон.

Молдавский президент добавил, что Путин приложит еще немало усилий, чтобы будущие поколения России смогли и дальше реализовывать свои потенциалы и чтобы экономическое развитие России оставалось устойчивым и долгосрочным.

Ранее Додон назвал Путина примером служения своей стране и народу, восхитился его умением держать удар.