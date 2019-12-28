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Политолог сравнил планы Эрдогана отправить в Ливию войска с вторжением НАТО в 2011 году

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 Додон рассказал, что Путин научил ценить интересы страны и принимать сложные решения

Додон рассказал, что Путин научил ценить интересы страны и принимать сложные решения
13:03   28 Декабря 2019
Россия

Додон подчеркнул, что ни один глобальный вопрос в мире не решается без участия Путина

Додон подчеркнул, что ни один глобальный вопрос в мире не решается без участия Путина

Президент России Владимир Путин уже стал частью мировой истории. Об этом президент Молдавии Игорь Додон рассказал РИА Новости в рамках проекта, посвященного 20-летию нахождения Путина у власти.

«Он уже часть мировой истории, и я не сомневаюсь, что Владимир Путин займёт достойное место в череде ярких представителей Государства Российского», — сказал Додон.

Додон отметил, что за то время, что Путин руководит Россией, страна вернула статус великой державы и заняла важное место на международной арене.

«Сегодня можно с уверенностью утверждать, что ни один существенный глобальный вопрос мировой политики не может быть решён без участия России», – считает Додон.

Молдавский президент добавил, что Путин приложит еще немало усилий, чтобы будущие поколения России смогли и дальше реализовывать свои потенциалы и чтобы экономическое развитие России оставалось устойчивым и долгосрочным.

Ранее Додон назвал Путина примером служения своей стране и народу, восхитился его умением держать удар.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #путин #молдавия #додон

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