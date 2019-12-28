Положение матерей, льготников и домовладельцев улучшится с 1 января 2020 года

Новые законы, вступающие в силу с 1 января 2020 года, коснутся матерей, льготников и домовладельцев. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает Федеральное агентство новостей.

СМИ напоминает, что собственник получит право продать свою недвижимость на два года раньше, при этом не оплачивая налог на доходы физических лиц. Нововведение действует в том случае, если лицо является домовладельцев не менее трех лет и не имеет иной жилплощади. В других условиях срок остается прежним — не менее пяти лет.

Еще одна хорошая новость заключается в том, что граждане, которых суд лишил жилья, смогут получить компенсацию от государства. Закон будет на стороне пострадавшего в случае, если он, к примеру, приобрел квартиру с криминальным прошлым, но позже она была изъята по решению суда.

С начала 2020 года будут также проиндексированы платежи для больничных и пенсий. Известно, что их ставка составит 2,9%. Что касается ставки отчислений в Фонд обязательного медицинского страхования, она увеличится до 5,1%, а общий размер страховых пенсий будет проиндексирован на 6,6%.

Размер материнского капитала станет больше, а с нового года период выплаты пособий за первого и второго ребенка вырастет в два раза и составит три года. Кроме этого, власти также повысят пособия по безработице.