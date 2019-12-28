Пост Соболь о закрытии двух поликлиник в Москве оказался очередным вбросом

Юристу признанного иноагентом ФБК Любови Соболь не удалось осуществить вброс о закрытии двух поликлиник в историческом центре Москвы. Вместо настоящих проблем врачей Соболь в очередной раз опубликовала непроверенную информацию, которую разгромили в столичном Департаменте здравоохранения.

Ранее Любовь Соболь выложила в Facebook ссылку на пост, где говорилось о ликвидации двух поликлиник в Замоскворечье – историческом центре Москвы. Ссылка вела на материал штатного СМИ олигарха Михаила Ходорковского «МБХ-Медиа». Традиционно для этого СМИ в материале рассказывалось о том, что две поликлиники якобы закрывают в целях оптимизации, пациентам теперь придется лечиться в других поликлиниках, а жители исторического центра даже провели пикет.

Вброс Соболь возмутил врачей, в частности, в комментариях к посту юристу ФБК ответила главный врач одной из якобы закрываемых мэрией поликлиник №68 Наталья Кузенкова.

По словам Кузенковой, слухи о закрытии поликлиники не являются правдой. Главврач написала, что поликлиника переезжает в здание неподалеку, где теперь пациентам будут оказывать ряд услуг, которых раньше не было, благодаря появившемуся новому оборудованию. Кроме того, здание в Большом Строченовском переулке, 23, оснащено по всем требованиям эргономики и пожарной безопасности. Сейчас поликлиника практически готова к приему пациентов, а от метро она находится в нескольких минутах ходьбы. Наталья Кузенкова пригласила Любовь Соболь в новое здание на экскурсию и пообещала рассказать обо всех нововведениях и положительных изменениях.

Сторонники юриста ФБК стали писать Кузенковой, что от старого до нового здания долго идти пешком (почти два километра), что будет очень неудобно для пациентов. Им ответила сотрудница Департамента здравоохранения Мария Смирнова, которая рассказала, что власти Москвы решают проблему с транспортом на этом участке. Как отметила Смирнова, власти Москвы могут изменить часть маршрута №158, чтобы люди смогли попасть в новое здание без проблем.

«Кроме того, женская консультация останется на прежнем месте, на Большом Татарском переулке, и жители смогут посещать ее, как и ранее», — сообщила Мария Смирнова.

Сама Любовь Соболь в дискуссии участвовать не стала, поняв, что в очередной раз не смогла настроить москвичей против решений мэрии столицы.