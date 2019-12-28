Додон считает, что секрет политического долголетия Путина в умении держать удар

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что секрет политического долголетия российского лидера Владимира Путина в умении держать удар. Об этом он заявил в интервью РИА Новости в рамках спецпроекта, который посвящен 20-летию руководства Путиным страной.

По мнению Додона, секрет политического долголетия Владимира Путина еще и в том, что он уверенно смотрит вперед, чем вселяет в россиян надежду на лучшее будущее и развитие страны. Как отметил молдавский лидер, совершаемые Путиным действия соответствуют интересам подавляющего большинства граждан РФ.

Ранее Игорь Додон отметил умение президента России сохранять спокойствие в самых сложных ситуациях.