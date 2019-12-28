Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Положение матерей, льготников и домовладельцев улучшится с 1 января 2020 года

Положение матерей, льготников и домовладельцев улучшится с 1 января 2020 года

 Пост Соболь о закрытии двух поликлиник в Москве оказался очередным вбросом

Пост Соболь о закрытии двух поликлиник в Москве оказался очередным вбросом
Врачам удалось стабилизировать состояние «тяжелых» пострадавших в Алма-Ате

Врачам удалось стабилизировать состояние «тяжелых» пострадавших в Алма-Ате

 МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате
Додон считает, что секрет политического долголетия Путина в умении держать удар

Додон считает, что секрет политического долголетия Путина в умении держать удар

 Додон отметил умение Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях

Додон отметил умение Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях
Положение матерей, льготников и домовладельцев улучшится с 1 января 2020 года

Положение матерей, льготников и домовладельцев улучшится с 1 января 2020 года

 Пост Соболь о закрытии двух поликлиник в Москве оказался очередным вбросом

Пост Соболь о закрытии двух поликлиник в Москве оказался очередным вбросом
Врачам удалось стабилизировать состояние «тяжелых» пострадавших в Алма-Ате

Врачам удалось стабилизировать состояние «тяжелых» пострадавших в Алма-Ате

 МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате
Додон считает, что секрет политического долголетия Путина в умении держать удар

Додон считает, что секрет политического долголетия Путина в умении держать удар

 Додон отметил умение Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях

Додон отметил умение Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях
12:04   28 Декабря 2019
Весь мир

Додон считает, что секрет политического долголетия Путина в умении держать удар

Додон считает, что секрет политического долголетия Путина в умении держать удар

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что секрет политического долголетия российского лидера Владимира Путина в умении держать удар. Об этом он заявил в интервью РИА Новости в рамках спецпроекта, который посвящен 20-летию руководства Путиным страной.

По мнению Додона, секрет политического долголетия Владимира Путина еще и в том, что он уверенно смотрит вперед, чем вселяет в россиян надежду на лучшее будущее и развитие страны. Как отметил молдавский лидер, совершаемые Путиным действия соответствуют интересам подавляющего большинства граждан РФ.

Ранее Игорь Додон отметил умение президента России сохранять спокойствие в самых сложных ситуациях.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #молдавия #политика #весь мир #додон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...