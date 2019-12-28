Опубликованы кадры ДТП в Петербурге с протаранившим остановку Mercedes

Автомобиль Mercedes врезался в автобусную остановку в центре Санкт-Петербурга. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным СМИ, авария случилась на Миллионной улице. Согласно предварительной информации, в ДТП пострадал один человек. Врачи диагностировали у него многочисленные ушибы и сотрясение головного мозга.

Отмечается, что на месте происшествия работают медики скорой помощи и сотрудники ДПС. Пока неизвестно, получил ли травмы водитель иномарки.

Авария случилась из-за того, что водитель не справился с управлением. В результате пострадали две женщины, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Телеканал также опубликовал видеозапись с места ДТП.