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12:13   28 Декабря 2019
Россия

Опубликованы кадры ДТП в Петербурге с протаранившим остановку Mercedes

Опубликованы кадры ДТП в Петербурге с протаранившим остановку Mercedes

Автомобиль Mercedes врезался в автобусную остановку в центре Санкт-Петербурга. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным СМИ, авария случилась на Миллионной улице. Согласно предварительной информации, в ДТП пострадал один человек. Врачи диагностировали у него многочисленные ушибы и сотрясение головного мозга.

Отмечается, что на месте происшествия работают медики скорой помощи и сотрудники ДПС. Пока неизвестно, получил ли травмы водитель иномарки.

Авария случилась из-за того, что водитель не справился с управлением. В результате пострадали две женщины, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Телеканал также опубликовал видеозапись с места ДТП.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #авария #санкт-петербург #дтп #общество

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