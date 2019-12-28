Защитником ФБК из числа «простых жертвователей» оказался выпускник школы Сороса

По информации так называемого ФБК (признан иноагентом) «простой россиянин» Артем Торчинский намерен обратиться в суд с требованием разблокировать счета ФБК, на которые он жертвует деньги. Однако ФАН выяснил, чем на самом деле занимается Торчинский.

Команда Фонда борьбы с коррупцией распространила видеозаявление, в котором Торчинский утверждает, что фонд существует исключительно на пожертвования «десятков тысяч простых граждан России», одним из которых является и он сам. Поэтому Торчинский намерен добиваться через суд разблокировки счетов, на которые он якобы переводит свои деньги.

Однако на самом деле Торчинский не просто финансист, а активист фонда. Ранее он указывал, что руководит проектами в ФБК. В настоящее время на сайте фонда нет информации, что Торчинский работает в организации, однако это не значит, что он не состоит в штате руководства НКО.

Получается, что на деятельность ФБК Торчинский жертвует из своей зарплаты, которую получает в том же ФБК. Такая схема очень похожа на отмывание денег.

В августе этого года СК РФ возбудил уголовное дело об отмывании 75 миллионов рублей через ФБК, после чего заблокировал счета организации. Позднее Минюст РФ подтвердил, что фонд получает деньги из Испании и США, поэтому ФБК признали иностранным агентом.

По версии СК, именно таким способом глава фонда Алексей Навальный, Леонид Волков и другие сотрудники ФБК отмывали деньги в 2016–2018 годах. Навальный и его сотрудники получали от третьих лиц финансирование, а потом перечисляли средства на счета ФБК под видом пожертвований. Таким образом, своим заявлением Торчинский лишь подтвердил правоту следователей.

Примечательно, что своей «гражданской сознательности» Торчинский обучался в «Московской школе гражданского просвещения», которая является иностранным агентом и не скрывает своих настоящих задач, в отличие от ФБК. В попечительском совете школы состоят представители фондов Сороса, Ротшильда, британские и немецкие парламентарии, а также члены Евросоюза. Саму школу ранее финансировали американские агентства USAID и IRI (директором IRI являлся одиозный американский сенатор Джон Маккейн). Выпускники этих школ считаются агентами влияния США. Выпускника такой школы вряд ли можно считать «простым россиянином». Кроме того, это еще один повод для того, чтобы Следственный комитет обратил внимание на ФБК и их схемы по отмыванию денег.