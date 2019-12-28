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Врачам удалось стабилизировать состояние «тяжелых» пострадавших в Алма-Ате

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Додон считает, что секрет политического долголетия Путина в умении держать удар

Додон считает, что секрет политического долголетия Путина в умении держать удар

 Додон отметил умение Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях

Додон отметил умение Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях
11:48   28 Декабря 2019
Весь мир

Додон отметил умение Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях

Додон отметил умение Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях

Президент Молдавии Игорь Додон отметил умение российского лидера Владимира Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Об этом глава молдавской республики рассказал в интервью РИА Новости в рамках проекта, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны.

Как отметил Игорь Додон, глава российского государства всегда сохраняет поразительное спокойствие даже в самых непростых и сложных ситуациях. В частности президент Молдавии отметил спокойствие Путина в вопросах безопасности. Президент Молдавии выразил уверенность, что под руководством Владимира Путина Россия смогла преодолеть сложный период своего возрождения.

Ранее Игорь Додон рассказал о том, что память Владимира Путина феноменальна, а также отметил, что президент России является примером служения своей стране и народу.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #молдавия #политика #весь мир #додон

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