Додон отметил умение Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях

Президент Молдавии Игорь Додон отметил умение российского лидера Владимира Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Об этом глава молдавской республики рассказал в интервью РИА Новости в рамках проекта, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны.

Как отметил Игорь Додон, глава российского государства всегда сохраняет поразительное спокойствие даже в самых непростых и сложных ситуациях. В частности президент Молдавии отметил спокойствие Путина в вопросах безопасности. Президент Молдавии выразил уверенность, что под руководством Владимира Путина Россия смогла преодолеть сложный период своего возрождения.

Ранее Игорь Додон рассказал о том, что память Владимира Путина феноменальна, а также отметил, что президент России является примером служения своей стране и народу.