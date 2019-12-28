Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Положение матерей, льготников и домовладельцев улучшится с 1 января 2020 года

Положение матерей, льготников и домовладельцев улучшится с 1 января 2020 года

 Пост Соболь о закрытии двух поликлиник в Москве оказался очередным вбросом

Пост Соболь о закрытии двух поликлиник в Москве оказался очередным вбросом
Врачам удалось стабилизировать состояние «тяжелых» пострадавших в Алма-Ате

Врачам удалось стабилизировать состояние «тяжелых» пострадавших в Алма-Ате

 МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате
Додон считает, что секрет политического долголетия Путина в умении держать удар

Додон считает, что секрет политического долголетия Путина в умении держать удар

 Додон отметил умение Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях

Додон отметил умение Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях
Положение матерей, льготников и домовладельцев улучшится с 1 января 2020 года

Положение матерей, льготников и домовладельцев улучшится с 1 января 2020 года

 Пост Соболь о закрытии двух поликлиник в Москве оказался очередным вбросом

Пост Соболь о закрытии двух поликлиник в Москве оказался очередным вбросом
Врачам удалось стабилизировать состояние «тяжелых» пострадавших в Алма-Ате

Врачам удалось стабилизировать состояние «тяжелых» пострадавших в Алма-Ате

 МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате
Додон считает, что секрет политического долголетия Путина в умении держать удар

Додон считает, что секрет политического долголетия Путина в умении держать удар

 Додон отметил умение Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях

Додон отметил умение Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях
11:48   28 Декабря 2019
Россия

Додон назвал Путина примером служения своей стране и народу

Додон назвал Путина примером служения своей стране и народу

Молдавский лидер Игорь Додон привел в пример президента РФ Владимира Путина за его позитивный настрой и веру в будущее своей страны. Об этом он заявил в рамках проекта РИА Новости, который посвящен 20-летнему юбилею Путина во главе России. 

«Для меня является примером позитивный настрой президента России и его вера в будущее своей страны, интересы которой он последовательно защищает», — цитирует агентство Додона.

Президент Молдавии подчеркнул, что подход Путина поддерживают большинство российских граждан. Кроме этого, он пользуется уважением и за рубежом.

Додон в беседе с агентством подчеркнул, что видит в главе российского государства пример «служения своему государству и своему народу».

Проект РИА Новости состоит из интервью с политиками, общественными деятелями и спортсмена, которые знакомы с Путиным на протяжении многих лет. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #додон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...