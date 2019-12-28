Додон назвал Путина примером служения своей стране и народу

Молдавский лидер Игорь Додон привел в пример президента РФ Владимира Путина за его позитивный настрой и веру в будущее своей страны. Об этом он заявил в рамках проекта РИА Новости, который посвящен 20-летнему юбилею Путина во главе России.

«Для меня является примером позитивный настрой президента России и его вера в будущее своей страны, интересы которой он последовательно защищает», — цитирует агентство Додона.

Президент Молдавии подчеркнул, что подход Путина поддерживают большинство российских граждан. Кроме этого, он пользуется уважением и за рубежом.

Додон в беседе с агентством подчеркнул, что видит в главе российского государства пример «служения своему государству и своему народу».

Проект РИА Новости состоит из интервью с политиками, общественными деятелями и спортсмена, которые знакомы с Путиным на протяжении многих лет.