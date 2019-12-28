Еврокомиссия категорически против санкций США по газопроводу «Северный поток — 2»

Европейская комиссия категорически против санкций США в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Der Spiegel.

«Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами», — цитирует издание председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

Проект «Северный поток - 2» предполагает две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров, которые пролягут от побережья России до Балтийского моря.

17 декабря сенат США одобрил оборонный бюджет в 738 миллиардов долларов с заложенными туда расходами на санкции против газопровода «Северный поток - 2» и «противодействие России».

21 декабря компания Alleas, подрядчик строительства газопровода «Северный поток - 2», подтвердил приостановку строительства до получения юридических, технических и экологических разъяснений в связи с санкциями США.

Ранее Евросоюз также выступил против санкций США, которые направлены на законный бизнес.