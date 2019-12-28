Два человека погибли в результате стрельбы во время съемок клипа в США, сообщает шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

Трагедия произошла на одной из автомобильных парковок на въезде в город Хьюстон, где несколько мужчин снимали видеоклип. В этот момент к месту приехали неизвестные на машинах и открыли стрельбу. В результате два человека погибли на месте, еще шестеро пострадали.

Как отмечает окружной шериф, пострадавших может быть больше, как минимум восемь. Он уточнил, что клип снимала группа 20-летних латиноамериканцев. Что конкретно стало причиной стрельбы, пока неизвестно. Сейчас преступников разыскивают, уточнили в полиции.