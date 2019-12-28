Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Положение матерей, льготников и домовладельцев улучшится с 1 января 2020 года

Положение матерей, льготников и домовладельцев улучшится с 1 января 2020 года

 Пост Соболь о закрытии двух поликлиник в Москве оказался очередным вбросом

Пост Соболь о закрытии двух поликлиник в Москве оказался очередным вбросом
Врачам удалось стабилизировать состояние «тяжелых» пострадавших в Алма-Ате

Врачам удалось стабилизировать состояние «тяжелых» пострадавших в Алма-Ате

 МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате
Додон считает, что секрет политического долголетия Путина в умении держать удар

Додон считает, что секрет политического долголетия Путина в умении держать удар

 Додон отметил умение Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях

Додон отметил умение Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях
Положение матерей, льготников и домовладельцев улучшится с 1 января 2020 года

Положение матерей, льготников и домовладельцев улучшится с 1 января 2020 года

 Пост Соболь о закрытии двух поликлиник в Москве оказался очередным вбросом

Пост Соболь о закрытии двух поликлиник в Москве оказался очередным вбросом
Врачам удалось стабилизировать состояние «тяжелых» пострадавших в Алма-Ате

Врачам удалось стабилизировать состояние «тяжелых» пострадавших в Алма-Ате

 МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате
Додон считает, что секрет политического долголетия Путина в умении держать удар

Додон считает, что секрет политического долголетия Путина в умении держать удар

 Додон отметил умение Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях

Додон отметил умение Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях
11:28   28 Декабря 2019
Весь мир

Два человека погибли в результате стрельбы во время съемок клипа в США

Два человека погибли в результате стрельбы во время съемок клипа в США

Два человека погибли в результате стрельбы во время съемок клипа в США, сообщает шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

Трагедия произошла на одной из автомобильных парковок на въезде в город Хьюстон, где несколько мужчин снимали видеоклип. В этот момент к месту приехали неизвестные на машинах и открыли стрельбу. В результате два человека погибли на месте, еще шестеро пострадали.

Как отмечает окружной шериф, пострадавших может быть больше, как минимум восемь. Он уточнил, что клип снимала группа 20-летних латиноамериканцев. Что конкретно стало причиной стрельбы, пока неизвестно. Сейчас преступников разыскивают, уточнили в полиции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#сша #стрельба #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...