Додон рассказал о феноменальной памяти Путина

Молдавский лидер Игорь Додон заявил, что президент РФ Владимир Путин никого не наказывает, но и не забывает о проступках. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает РИА Новости.

«Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом подчеркивает, что ничего не забывает», — заявил Додон.

Президент Молдавии добавил, что во время каждой встречи с Путиным может свободно обсудить любые сложные вопросы, что позволяет быстро достигать взаимопонимания, а также находить решения по проблемам, стоящим на повестке дня между обеими странами.

Делясь впечатлениями о встречах с российским лидером, Додон подчеркнул, что Путин спустя десятилетия может помнить до мельчайших подробностей определенные события, которые имели место в истории молдавско-российских отношений.

РИА Новости в рамках проекта, посвященного 20-летию президента РФ во главе страны, публикует серию интервью с политиками, общественные деятелями и спортсмена, которые знакомы с Путиным многие годы.