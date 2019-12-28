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Додон считает, что секрет политического долголетия Путина в умении держать удар

Додон считает, что секрет политического долголетия Путина в умении держать удар

 Додон отметил умение Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях

Додон отметил умение Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях
11:33   28 Декабря 2019
Россия

Додон рассказал о феноменальной памяти Путина

Додон рассказал о феноменальной памяти Путина

Молдавский лидер Игорь Додон заявил, что президент РФ Владимир Путин никого не наказывает, но и не забывает о проступках. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает РИА Новости. 

«Отличительной чертой характера Путина являются его слова о том, что он никого не наказывает, но при этом подчеркивает, что ничего не забывает», — заявил Додон.

Президент Молдавии добавил, что во время каждой встречи с Путиным может свободно обсудить любые сложные вопросы, что позволяет быстро достигать взаимопонимания, а также находить решения по проблемам, стоящим на повестке дня между обеими странами. 

Делясь впечатлениями о встречах с российским лидером, Додон подчеркнул, что Путин спустя десятилетия может помнить до мельчайших подробностей определенные события, которые имели место в истории молдавско-российских отношений. 

РИА Новости в рамках проекта, посвященного 20-летию президента РФ во главе страны, публикует серию интервью с политиками, общественные деятелями и спортсмена, которые знакомы с Путиным многие годы.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #додон #риа новости

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