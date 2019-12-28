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11:17   28 Декабря 2019
Россия

Снег завезли в столичный парк «Зарядье» в преддверии Нового года

Снег завезли в столичный парк «Зарядье» в преддверии Нового года

Настоящий снег завезли в столичный парк «Зарядье» в преддверии Нового года, сообщает пресс-служба парка.

Отмечается, что настоящие сугробы появились у входа в «Зарядье» со стороны Васильевского спуска. Также там установлены сибирские ели. Как рассказали организаторы, новогодняя атмосфера создана в преддверии новой ярмарки «Снегосад», которая открывается в субботу, 28 декабря, и проработает в парке до 12 января. Ярмарка проходит в рамках московского фестиваля «Путешествие в Рождество», отметили в «Зарядье».

По словам организаторов, в ходе ярмарки все желающие смогут угоститься трдельниками и съедобными сладкими ложками. Также жители и гости столицы могут купить русские сувениры и изделия современных дизайнеров, например, шапки-ушанки и елочные игрушки, сделанные своими руками.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде местный житель продает снег по пять рублей за стакан.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #парк #снег #зарядье

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