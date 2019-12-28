Пушков прокомментировал отказ Германии в военной помощи Украине

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на высказывание министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе Берлина Киеву в военной помощи. Мнение по этому поводу он написал в пятницу, 27 декабря, у себя в Twitter.

Пушков считает, что выживание Украины как нации зависит не от военной поддержки ФРГ, а от политики ее руководства. Он также отметил, что Германия отказалась помогать Украине, потому что видит, как киевские власти разрушают государство.

Глава МИД Украины Пристайко просит военной помощи у Берлина. Главный довод: речь идёт о выживании Украины как нации. Но выживание Украины как нации зависит прежде всего от политики ее руководства. Пока же власти Украины сами упорно разрушают страну. В ФРГ это поняли - и отказали. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 27, 2019

Ранее правительство ФРГ отклонило просьбу Украины о предоставлении военной поддержки. Пристайко, в свою очередь, выразил надежду, что Германия пересмотрит свою позицию.

С 2014 года западные страны потратили два миллиарда долларов на оказание военной помощи Украине.