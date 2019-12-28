Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Положение матерей, льготников и домовладельцев улучшится с 1 января 2020 года

Положение матерей, льготников и домовладельцев улучшится с 1 января 2020 года

 Пост Соболь о закрытии двух поликлиник в Москве оказался очередным вбросом

Пост Соболь о закрытии двух поликлиник в Москве оказался очередным вбросом
Врачам удалось стабилизировать состояние «тяжелых» пострадавших в Алма-Ате

Врачам удалось стабилизировать состояние «тяжелых» пострадавших в Алма-Ате

 МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате
Додон считает, что секрет политического долголетия Путина в умении держать удар

Додон считает, что секрет политического долголетия Путина в умении держать удар

 Додон отметил умение Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях

Додон отметил умение Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях
Положение матерей, льготников и домовладельцев улучшится с 1 января 2020 года

Положение матерей, льготников и домовладельцев улучшится с 1 января 2020 года

 Пост Соболь о закрытии двух поликлиник в Москве оказался очередным вбросом

Пост Соболь о закрытии двух поликлиник в Москве оказался очередным вбросом
Врачам удалось стабилизировать состояние «тяжелых» пострадавших в Алма-Ате

Врачам удалось стабилизировать состояние «тяжелых» пострадавших в Алма-Ате

 МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате
Додон считает, что секрет политического долголетия Путина в умении держать удар

Додон считает, что секрет политического долголетия Путина в умении держать удар

 Додон отметил умение Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях

Додон отметил умение Путина сохранять спокойствие в сложных ситуациях
11:16   28 Декабря 2019
Россия

Пушков прокомментировал отказ Германии в военной помощи Украине

Пушков прокомментировал отказ Германии в военной помощи Украине

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на высказывание министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе Берлина Киеву в военной помощи. Мнение по этому поводу он написал в пятницу, 27 декабря, у себя в Twitter.

Пушков считает, что выживание Украины как нации зависит не от военной поддержки ФРГ, а от политики ее руководства. Он также отметил, что Германия отказалась помогать Украине, потому что видит, как киевские власти разрушают государство.

Ранее правительство ФРГ отклонило просьбу Украины о предоставлении военной поддержки. Пристайко, в свою очередь, выразил надежду, что Германия пересмотрит свою позицию.

С 2014 года западные страны потратили два миллиарда долларов на оказание военной помощи Украине.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #пушков #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...