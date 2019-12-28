Политолог сравнил планы Эрдогана отправить в Ливию войска с вторжением НАТО в 2011 году

Объявив о намерении отправить в Ливию войска, президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган пытается возродить былое величие Османской империи и укрепить турецкое влияние в арабском мире.

Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» привел замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Все, что происходит в арабском мире, а тем более в Северной Африке, для Турции щепетильная тема. — заметил эксперт. — Это бывшая территория Османской империи и они за это очень волнуются. Турция была выбита из Сирии в первом десятилетии XX века, читайте в войне между Турцией и Италией. Это один из болезненных моментов турецкой истории, который там не забыт».

Внимание Совбеза РФ к ситуации в Ливии собеседник агентства объяснил обеспокоенностью Москвы из-за гипотетического конфликта с участием армии страны НАТО на североафриканском побережье.

«Восточная часть Ливии опирается на поддержку России, а Триполи ориентируется на поддержку Запада и поэтому идут разговоры о том, чтобы их поддержала военными силами Турция. Это возвращение к натовскому вторжению после 2011 года и вмешательство во внутренние дела, так как Турция — страна НАТО. Естественно, что Россия к этому относится крайне осторожно. <…> Все это беспокоит Москву, потому что турецкая армия там — это втягивание в войну натовской армии», — заключил Суздальцев.

Президент РФ Владимир Путин 27 декабря провел оперативное совещание с членами Совбеза. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, повестка включала и ливийский вопрос.

Президент Эрдоган собирается запросить у турецкого парламента разрешение на оправку войск в Ливию в январе будущего года.

«Как только откроется парламент, мы первым делом направим туда запрос об отправке войск. Если нам поступит соответствующее приглашение, то мы его примем», — заявил он журналистам.

Российский МИД отреагировал на планы турецкой стороны со скепсисом. Дипломатический источник «Интерфакса» допустил, что военное вмешательство может привести к осложнению обстановки.

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем уже официально обратилось к Турции с просьбой о военной помощи против Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром.

Под началом фельдмаршала ЛНА проводит антитеррористическую операцию против оккупировавших Триполи банд под эгидой ПНС. Ситуацию в Ливии осложняют прибывающие боевики из сирийской провинции Идлиб. По данным постпреда Сирии при ООН Башара аль-Джаафари, за перемещениями боевиков стоит Турция.