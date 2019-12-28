Санкции против «Северного потока — 2» лишили шансов наладить отношения РФ и США - Пушков

Санкции США против «Северного потока — 2» не оставили ни единого шанса на то, что Вашингтон и Москва могут наладить отношения, особенно накануне выборов в США. Об этом российский сенатор Алексей Пушков написал у себя в Twitter.

«Если у кого оставались иллюзии по поводу отношения США к России в связи с обещаниями Трампа наладить отношения с Москвой, то санкции против «Северного потока - 2» не оставили от них камня на камне. А в предвыборный период в США такого рода сдвиги в отношениях с Россией тем более невозможны», – написал он.

Так Пушков напомнил обещание президента США Дональда Трампа наладить отношения с Москвой.

17 декабря сенат США одобрил оборонный бюджет в 738 миллиардов долларов с заложенными туда расходами на санкции против газопровода «Северный поток - 2» и «противодействие России».

21 декабря компания Alleas, подрядчик строительства газопровода «Северный поток - 2», подтвердил приостановку строительства до получения юридических, технических и экологических разъяснений в связи с санкциями США.

Евросоюз заявил, что выступает против санкций США, которые направлены на законный бизнес.