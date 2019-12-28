Сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика актриса Сью Лайон умерла в США

Актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Стэнли Кубрика по роману Владимира Набокова, умерла в США, передает NBC News. Сью Лайон было 73 года, отмечает издание.

По словам близкого друга актрисы Фила Сиракопулоса, актриса несколько лет страдала от заболевания. Очевидно, проблемы со здоровьем и стали причиной ее смерти.

Sue Lyon, who was cast in Stanley Kubrick's "Lolita", has died at age 73. https://t.co/DfcxzZS5Wf — NBC News (@NBCNews) December 28, 2019

Сью Лайон родилась в 1946 году, сниматься в фильмах начала в 13-летнем возрасте, когда ей предложили маленькую роль в сериале «Шоу Лоретты Янг». Благодаря этому девочку заметил режиссер Стэнли Кубрик и снял актрису в фильме «Лолита». Сью Лайон получила за главную роль в картине награду «Золотой глобус» в категории «Самый многообещающий новичок среди женщин», тогда ей исполнилось 17 лет.