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Сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика актриса Сью Лайон умерла в США

Сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика актриса Сью Лайон умерла в США

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10:57   28 Декабря 2019
Весь мир

Сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика актриса Сью Лайон умерла в США

Сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика актриса Сью Лайон умерла в США

Актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Стэнли Кубрика по роману Владимира Набокова, умерла в США, передает NBC News. Сью Лайон было 73 года, отмечает издание.

По словам близкого друга актрисы Фила Сиракопулоса, актриса несколько лет страдала от заболевания. Очевидно, проблемы со здоровьем и стали причиной ее смерти.

Сью Лайон родилась в 1946 году, сниматься в фильмах начала в 13-летнем возрасте, когда ей предложили маленькую роль в сериале «Шоу Лоретты Янг». Благодаря этому девочку заметил режиссер Стэнли Кубрик и снял актрису в фильме «Лолита». Сью Лайон получила за главную роль в картине награду «Золотой глобус» в категории «Самый многообещающий новичок среди женщин», тогда ей исполнилось 17 лет.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #весь мир #кинематограф #лолита

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