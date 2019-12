Сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика актриса Сью Лайон умерла в США

Актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Стэнли Кубрика по роману Владимира Набокова, умерла в США, передает NBC News. Сью Лайон было 73 года, отмечает издание.

По словам близкого друга актрисы Фила Сиракопулоса, актриса несколько лет страдала от заболевания. Очевидно, проблемы со здоровьем и стали причиной ее смерти.

