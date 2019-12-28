Врачам удалось стабилизировать состояние «тяжелых» пострадавших в Алма-Ате

Врачам удалось стабилизировать состояние «тяжелых» пострадавших в авиакатастрофе, случившейся в Алма-Ате в пятницу, 27 декабря. Об этом рассказал вице-министр здравоохранения республики Казахстан Камалжан Надыров.

По словам Надырова, медикам за минувшую ночь удалось стабилизировать состояние крайне тяжелых пациентов. Он отметил, что сейчас их состояние оценивается как тяжелое, но уже стабильное. Надыров назвал это главной победой врачей за прошедшую ночь. Врачи отмечают, что семь человек находится в тяжелом состоянии, 42 — в стабильном, из них девять детей.

В субботу, 28 декабря, в Казахстане объявлен национальный траур по погибшим в авиакатастрофе в Алма-Ате, которая произошла накануне. Самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air вылетел в Нур-Султан и рухнул на землю, пробив бетонное ограждение и врезавшись в строящийся двухэтажный дом. В результате погибло 12 человек.

Ранее МВД Казахстана назвало три возможных версии авиакатастрофы.