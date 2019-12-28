Мутко призвал к жесткому контролю строительства жилья для пострадавших от паводков

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что темпы строительства жилья для пострадавших от потопа летом в Тулуне уже значительно выше, однако призвал власти «жестко» контролировать этот процесс.

«Я могу сказать, что темпы значительно выше уже. Надеюсь, что до октября следующего года микрорайоны будут построены. Надеюсь, что граждане будут с удовольствием выбирать это жилье. Надеюсь, что сейчас более жесткий контроль будет со стороны правительства, губернатора за этой работой», — сказал Мутко.

Вице-премьер обратил внимание, что все необходимое для работы уже готово и главное, по его мнению, это строить качественно и для людей. Он добавил, что в микрорайонах построят не только новое жилье, но и сад, школу, торговые центры, а также пустят транспорт до центра города.

Мутко находится в рабочей поездке по районам, пострадавшим от паводков. В субботу Мутко посетил две площадки, где уже строится новое жилье для жителей Тулуна. По его словам, пережив такую трагедию, у города есть шанс значительно улучшить качество жизни в населенном пункте.

В конце июня этого года в городе Тулун Иркутской области произошло наводнение, из-за которого 25 человек погибли, шесть человек без вести пропали. Более 45 тысяч человек пострадали от паводков. Подтопило почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, повредило 22 моста.