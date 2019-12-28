Минобороны РФ заявило о готовящейся информационной атаке против ВС России, об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

По словам Цаликова, у российского ведомства есть достоверные данные о томи, что ряд стран при помощи конкретных СМИ готовит работу по дискредитации российских органов власти, общественных деятелей и политиков, а также журналистов. Представитель Минобороны заявил, что в ближайшее время ожидается «усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней».

Как отметил замминистра обороны РФ, сейчас сфера СМИ стала системой серьезного противостояния, при этом информация превратилась в разрушительное и мощное оружие. Цаликов также подчеркнул, что Вооруженные силы России «нравятся далеко не всем», поэтому противники будут пользоваться грязными методами информационной борьбы против ВС РФ. Представитель ведомства заявил, что Минобороны будет отвечать на подобные атаки открытой и честной работой.

Ранее американское издание The Washington Post заявило о готовящейся тактике информационной войны против России со стороны киберкомандования ВС США. Отмечается, что это произойдет, если Россия будет вмешиваться в предстоящие президентские выборы в США.