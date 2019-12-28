Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мутко призвал к жесткому контролю строительства жилья для пострадавших от паводков

Мутко призвал к жесткому контролю строительства жилья для пострадавших от паводков

 Минобороны РФ заявило о готовящейся информационной атаке против ВС России

Минобороны РФ заявило о готовящейся информационной атаке против ВС России
Врачам удалось стабилизировать состояние «тяжелых» пострадавших в Алма-Ате

Врачам удалось стабилизировать состояние «тяжелых» пострадавших в Алма-Ате

 МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате
Сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика актриса Сью Лайон умерла в США

Сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика актриса Сью Лайон умерла в США

 Вызванный в МИД Польши посол РФ заявил, что Россия не станет терпеть нотации от кого-либо

Вызванный в МИД Польши посол РФ заявил, что Россия не станет терпеть нотации от кого-либо
Мутко призвал к жесткому контролю строительства жилья для пострадавших от паводков

Мутко призвал к жесткому контролю строительства жилья для пострадавших от паводков

 Минобороны РФ заявило о готовящейся информационной атаке против ВС России

Минобороны РФ заявило о готовящейся информационной атаке против ВС России
Врачам удалось стабилизировать состояние «тяжелых» пострадавших в Алма-Ате

Врачам удалось стабилизировать состояние «тяжелых» пострадавших в Алма-Ате

 МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате
Сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика актриса Сью Лайон умерла в США

Сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика актриса Сью Лайон умерла в США

 Вызванный в МИД Польши посол РФ заявил, что Россия не станет терпеть нотации от кого-либо

Вызванный в МИД Польши посол РФ заявил, что Россия не станет терпеть нотации от кого-либо
10:31   28 Декабря 2019
Весь мир

Вызванный в МИД Польши посол РФ заявил, что Россия не станет терпеть нотации от кого-либо

Вызванный в МИД Польши посол РФ заявил, что Россия не станет терпеть нотации от кого-либо

Посла РФ в Варшаве Сергея Андреева пригласили на беседу в МИД Польши после высказывания президента РФ Владимира Путина о польском дипломате Юзефе Липском, который в 1934-1939 годах занимал должность посла в нацистской Германии и хотел установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

«Меня действительно сегодня приглашали в МИД Польши. У меня состоялась беседа с директором восточного департамента МИД Польши Яном Хофмоклем. Беседа была жесткая, но корректная», – рассказал Сергей Андреев в пятницу ТАСС по итогам встречи в дипведомстве.

Андреев пояснил, что Хофмокель излагал позицию польской стороны, а Андреев откровенно излагал позицию российской стороны.

«Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии Минобороны. Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», – добавил он.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Марчин Пшидач заявил СМИ, что в ходе дискуссии, развернувшейся после заявления Путина, польские власти выразили протест в адрес высказываний России о Второй мировой войне. Андреев заверил, что если в МИД Польши звучали какие-то необоснованные утверждения, то российская сторона дала на них адекватный ответ.

Ранее, во вторник Путин на расширенной коллегии Минобороны назвал Липского «сволочью и антисемитской свиньей» за то, что он поддержал предложение Гитлера отправлять евреев во время Второй Мировой войны в Африку «на вымирание и уничтожение». Так президент прокомментировал дневниковую запись польского дипломата в Германии конца 1930-х годов.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#путин #вторая мировая война #гитлер #мид польши

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...