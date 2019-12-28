Вызванный в МИД Польши посол РФ заявил, что Россия не станет терпеть нотации от кого-либо

Посла РФ в Варшаве Сергея Андреева пригласили на беседу в МИД Польши после высказывания президента РФ Владимира Путина о польском дипломате Юзефе Липском, который в 1934-1939 годах занимал должность посла в нацистской Германии и хотел установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

«Меня действительно сегодня приглашали в МИД Польши. У меня состоялась беседа с директором восточного департамента МИД Польши Яном Хофмоклем. Беседа была жесткая, но корректная», – рассказал Сергей Андреев в пятницу ТАСС по итогам встречи в дипведомстве.

Андреев пояснил, что Хофмокель излагал позицию польской стороны, а Андреев откровенно излагал позицию российской стороны.

«Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии Минобороны. Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», – добавил он.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Марчин Пшидач заявил СМИ, что в ходе дискуссии, развернувшейся после заявления Путина, польские власти выразили протест в адрес высказываний России о Второй мировой войне. Андреев заверил, что если в МИД Польши звучали какие-то необоснованные утверждения, то российская сторона дала на них адекватный ответ.

Ранее, во вторник Путин на расширенной коллегии Минобороны назвал Липского «сволочью и антисемитской свиньей» за то, что он поддержал предложение Гитлера отправлять евреев во время Второй Мировой войны в Африку «на вымирание и уничтожение». Так президент прокомментировал дневниковую запись польского дипломата в Германии конца 1930-х годов.