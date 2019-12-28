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10:00   28 Декабря 2019
Россия

Эксперт назвал топ самых ожидаемых автоновинок 2020 года

Эксперт назвал топ самых ожидаемых автоновинок 2020 года

Независимый автоэксперт Алексей Хресин назвал топ самых ожидаемых автоновинок 2020 года. В рейтинг вошли автомобили разного класса в зависимости от возможностей и запросов покупателей.

Так, список самых ожидаемых авто возглавил BMW X6. В 2020 году автомобиль будут поставлять в дизельном и бензиновом исполнении, цена — 8–9 миллионов рублей.

Эксперт назвал топ самых ожидаемых автоновинок 2020 года

Также ценители компактных и элитных авто ждут выхода Range Rover Evoque. Стоимость машины — от трех миллионов рублей. По словам эксперта, настоящий фурор на российском рынке может произвести выход китайского кросс-купе Haval F7X, стоимость которого обойдется покупателям в 1,6 миллиона рублей и выше.

Кроме того, на рынок возвращается Ravon, в частности — модель R2 (Spark), который вполне может посоревноваться в популярности с Daewoo Matiz. Собранный на базе Chevrolet Cobalt автомобиль Ravon может побороться за российский рынок «таксомобилей», передает iReaсtor.

Эксперт назвал топ самых ожидаемых автоновинок 2020 года

Еже одна новинка — электрический Cybertruck, презентованный Илоном Маском и покоривший автолюбителей материалами, из которых он сделан по аналогии с ракетами SpaceX. Первые модели начнут продавать уже в будущем году, а вот массовый старт продаж намечен на 2021 год.

Как считает автоэксперт Алексей Хресин, Cybertruck является только концептом, а самые мощные его версии будут готовы лишь через два года. Хресин говорит, что внешне автомобиль будет не таким необычным, каким его представил Маск.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #автоновости #автоэксперты

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