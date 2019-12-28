МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

МВД Казахстана назвало три возможных версии крушения самолета в Алма-Ате, которое произошло утром в пятницу, 27 декабря. Как сообщили в ведомстве, все три версии являются наиболее вероятными.

Сейчас сотрудники МВД проверяют версии технической неисправности самолета, неблагоприятных метеоусловий, а также ошибку пилотирования. В ведомстве отметили, что также ведется проверка всех авиационных и наземных служб, которые участвовали в организации и проведении полетов на территории республики. Кроме того, ведутся допросы с ответственными лицами и пассажирами самолета, выжившими в авиакатастрофе.

«Следствием изучаются все документы, аудио и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожаро-техническая и транспортно-трассологическая экспертизы», — заявил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

Сейчас эксперты изучают записи бортовых самописцев и данные журналов, также ведется обследование места крушения авиалайнера.

Утром в пятницу, 27 декабря, самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан, но при наборе высоты воздушное судно рухнуло на землю, пробило бетонное ограждение и врезалось в строящийся двухэтажный жилой дом. Сейчас в больницах находятся 47 пострадавших, из них девять детей. В авиакатастрофе погибли 12 человек. По факту ЧП завели уголовное дело.