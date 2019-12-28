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 Президент Чехии задумался об отмене визита в Москву 9 мая

Президент Чехии задумался об отмене визита в Москву 9 мая
9:11   28 Декабря 2019
Весь мир

Президент Чехии задумался об отмене визита в Москву 9 мая

Президент Чехии задумался об отмене визита в Москву 9 мая

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита в Москву 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы. Об этом он рассказал в интервью местным СМИ.

Ранее МИД РФ раскритиковал закон, признающий 21 августа днем памяти жертв «вторжения и последующей оккупации» Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году. Президент Чехии считает, что позиция российского ведомства — «абсолютная наглость».

Как отметил Земан, ранее он принял приглашение посетить Москву в мае 2020 года, которое ему направил президент России Владимир Путин. Глава Чехии говорит, что сейчас думает об отмене поездки. Земан заявил, что, скорее всего, не будет отменять визит в Москву, а приедет и скажет россиянам: «Что, если бы вы перелистнули эту страницу и перестали бы отмечать эту годовщину».

Президент Чехии задумался об отмене визита в Москву 9 мая

В декабре Сенат Чехии принял закон о признании 1 августа днем памяти жертв вторжения 1968 года. МИД России заявил, что разочарован этим поступком, так как это противоречит двусторонним договоренностям, закрепленным в российско-чешском Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что стремление Праги вернуть события полувековой давности в современный политический контекст и нежелание перелистнуть эту страницу истории не поспособствуют успешному развитию двусторонних отношений.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #чехия #весь мир #милош земан #день победы #9 мая

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