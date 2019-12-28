Дети-инвалиды в Алеппо поставили спектакль в годовщину освобождения города от террористов

Дети с ограниченными возможностями выступили с новогодним спектаклем в годовщину освобождения Алеппо от международных террористов, зрителями стали и российские военные, которые перед этим провели в городе гуманитарную акцию, сообщает корреспондент ТАСС.

«Хотел бы поздравить также от себя с третьей годовщиной освобождения города Алеппо от международных террористов, боевиков, и хорошо, что сегодня такой солнечный день приносит нам с вами радость», — заявил глава российского ЦПВС.

После представления россияне поздравили детей с Новым годом и вручили им сладкие наборы.

Депутат сирийского парламента, председатель благотворительной организации Зайнаб Хауля сказала, что целью мероприятия было заявить миру о победе в войне и восстановлении страны. Она поздравила Россию с праздником и поблагодарила за вклад в мирное урегулирование в Сирии.