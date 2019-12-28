Американский беспилотник замечен у границ Крымского полуострова

Стратегический беспилотник США провел разведывательный полет у границ Республики Крым согласно данным мониторингового ресурса PlaneRadar.

Беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США поднялся в небо с авиабазы НАТО на острове Сицилия, изучил линию развода сил в Донбассе, после чего провел разведку черноморского побережья РФ.

В последние годы резко участились полеты иностранных самолетов и беспилотников у российских границ в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем, а также около баз России в Сирии.

Министерство обороны РФ многократно призывало командование США прекратить разведку, но Пентагон не внял этим требованиям.