Американский беспилотник замечен у границ Крымского полуострова
Стратегический беспилотник США провел разведывательный полет у границ Республики Крым согласно данным мониторингового ресурса PlaneRadar.
Беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США поднялся в небо с авиабазы НАТО на острове Сицилия, изучил линию развода сил в Донбассе, после чего провел разведку черноморского побережья РФ.
18:35 мск. Разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России????????. pic.twitter.com/eE4i81BZrD pic.twitter.com/TVCmM81412— PlaneRadar (@ua4wiy_) December 27, 2019
В последние годы резко участились полеты иностранных самолетов и беспилотников у российских границ в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем, а также около баз России в Сирии.
Министерство обороны РФ многократно призывало командование США прекратить разведку, но Пентагон не внял этим требованиям.