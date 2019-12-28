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6:03   28 Декабря 2019
Россия

МВД опубликовало видеозапись с саратовским полицейским перед его гибелью

МВД опубликовало видеозапись с саратовским полицейским перед его гибелью

Управление МВД по Саратовской области опубликовало на своей странице в соцсети «ВКонтакте» кадры с персонального видеорегистратора сотрудника полиции Михаила Гадеева, застреленного злоумышленником при задержании.

Вечером 21 декабря 28-летний лейтенант полиции с напарником остановили двоих мужчин, один из которых внезапно открыл стрельбу. В тот же день Гадеев скончался в больнице, а второй патрульный Николай Ведель был госпитализирован с травмами. Нападавшие задержаны, они оказались особо опасными преступниками.

Начальник УМВД по Саратову Андрей Чепурной сообщил, что погибший полицейский представлен к награждению орденом Мужества посмертно, также обсуждается поощрение его напарника.

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Автор: Мария Милкевич
#саратов #убийство полицейского

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