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Пентагон сообщил о гибели американского контрактника на военной базе в Ираке

Пентагон сообщил о гибели американского контрактника на военной базе в Ираке

 ГА ООН приняла резолюцию России по разработке конвенции о противостоянии киберпреступности

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4:40   28 Декабря 2019
Весь мир

Пентагон сообщил о гибели американского контрактника на военной базе в Ираке

Пентагон сообщил о гибели американского контрактника на военной базе в Ираке

Американский гражданский подрядчик погиб и несколько военнослужащих ранены в пятницу во время ракетного обстрела военной базы неподалеку от города Киркук на севере Ирака, говорится в пресс-релизе штаба операции «Непоколебимая решимость».

Известно, что среди пострадавших военнослужащие Ирака и США, но не уточняется, сколько именно. Службы безопасности расследуют обстоятельства произошедшего.

Ранее агентство Reuters сообщало, ссылаясь на иракскую армию, о запуске нескольких ракет по базе поблизости от Киркука, где были американские и иракские военные, подразделения местной полиции и антитеррористических служб. Поступала информация, что неподалеку от базы нашли пусковую установку, из которой, вероятно, могли быть выпущены ракеты.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #ирак

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