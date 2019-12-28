Пентагон сообщил о гибели американского контрактника на военной базе в Ираке

Американский гражданский подрядчик погиб и несколько военнослужащих ранены в пятницу во время ракетного обстрела военной базы неподалеку от города Киркук на севере Ирака, говорится в пресс-релизе штаба операции «Непоколебимая решимость».

Известно, что среди пострадавших военнослужащие Ирака и США, но не уточняется, сколько именно. Службы безопасности расследуют обстоятельства произошедшего.

Ранее агентство Reuters сообщало, ссылаясь на иракскую армию, о запуске нескольких ракет по базе поблизости от Киркука, где были американские и иракские военные, подразделения местной полиции и антитеррористических служб. Поступала информация, что неподалеку от базы нашли пусковую установку, из которой, вероятно, могли быть выпущены ракеты.