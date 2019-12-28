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 ГА ООН приняла резолюцию России по разработке конвенции о противостоянии киберпреступности

ГА ООН приняла резолюцию России по разработке конвенции о противостоянии киберпреступности
Почему в России не перестают обсуждать шведскую школьницу Грету Тунберг

Почему в России не перестают обсуждать шведскую школьницу Грету Тунберг

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Пентагон сообщил о гибели американского контрактника на военной базе в Ираке

Пентагон сообщил о гибели американского контрактника на военной базе в Ираке

 ГА ООН приняла резолюцию России по разработке конвенции о противостоянии киберпреступности

ГА ООН приняла резолюцию России по разработке конвенции о противостоянии киберпреступности
3:48   28 Декабря 2019
Весь мир

ГА ООН приняла резолюцию России по разработке конвенции о противостоянии киберпреступности

ГА ООН приняла резолюцию России по разработке конвенции о противостоянии киберпреступности

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу приняла выдвинутую Россией резолюцию о противодействии киберпреступности и постановила учредить межправительственный экспертный комитет для разработки международной конвенции.

В процессе работы будут учитываться все усилия, предпринимаемые на национальном и международном уровнях.

Россия внесла проект резолюции на рассмотрение ГА ООН в середине декабря, его суть «состоит именно в том, чтобы сообща навалиться на это очень серьезное зло, которое наносит колоссальный, триллионный ущерб всей мировой экономике и лично гражданам», как заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

По его словам, российский проект не противопоставлен уже существующей Будапештской конвенции, а призван ее «осовременить». В частности, действующая конвенция содержит описание лишь девяти видов преступлений, в то время как на данный момент их насчитывается уже более 30. Также этот документ не затрагивает тему кибертерроризма.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #киберпреступность #га оон

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