Сирийская армия предотвратила попытку боевиков атаковать аэродром в Хаме с помощью дронов

Сирийская армия предотвратила попытку террористов в ночь на субботу напасть на военный аэродром в сирийском городе Хама с помощью дронов, сообщает радиостанция Sham FM.

«Зенитные ракетные комплексы сирийской правительственной армии отразили атаку запущенных террористами БПЛА, попытавшихся приблизиться к военному аэродрому Хамы», — говорится в сообщении по радио.

Террористы все чаще пытаются атаковать различные объекты с помощью БПЛА в связи с начатой 19 декабря операции сирийской армии в провинции Идлиб.

Во вторник сирийские военные сообщили о сбитом над христианским городом Скальбия на северо-западе САР беспилотнике террористов, вооруженном шестью ракетами .