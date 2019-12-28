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 Сирийская армия предотвратила попытку боевиков атаковать аэродром в Хаме с помощью дронов

Сирийская армия предотвратила попытку боевиков атаковать аэродром в Хаме с помощью дронов
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Очевидцы сняли на видео попытку террористов атаковать дронами аэродром в сирийской Хаме

Очевидцы сняли на видео попытку террористов атаковать дронами аэродром в сирийской Хаме

 Сирийская армия предотвратила попытку боевиков атаковать аэродром в Хаме с помощью дронов

Сирийская армия предотвратила попытку боевиков атаковать аэродром в Хаме с помощью дронов
2:23   28 Декабря 2019
Весь мир

Сирийская армия предотвратила попытку боевиков атаковать аэродром в Хаме с помощью дронов

Сирийская армия предотвратила попытку боевиков атаковать аэродром в Хаме с помощью дронов

Сирийская армия предотвратила попытку террористов в ночь на субботу напасть на военный аэродром в сирийском городе Хама с помощью дронов, сообщает радиостанция Sham FM.

«Зенитные ракетные комплексы сирийской правительственной армии отразили атаку запущенных террористами БПЛА, попытавшихся приблизиться к военному аэродрому Хамы», — говорится в сообщении по радио.

Террористы все чаще пытаются атаковать различные объекты с помощью БПЛА в связи с начатой 19 декабря операции сирийской армии в провинции Идлиб.

Во вторник сирийские военные сообщили о сбитом над христианским городом Скальбия на северо-западе САР беспилотнике террористов, вооруженном шестью ракетами .

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Автор: Мария Милкевич

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