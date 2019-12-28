Захарова заявила, что 2020 год на мировой арене пройдет под знаком выборов в США

Наступающий 2020 год на мировой арене пройдет под знаком выборов президента США, такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью программе «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24».

«Следующий год пройдет в международно-политическом плане под вывеской американских президентских выборов», — заявила Захарова.

Российский дипломат считает, что Штатам нужны внешние поводы и стимулы, которые превращаются в факторы внутриполитической борьбы. Она также напомнила про тему «вмешательства РФ», подчеркнув, что без «ежедневного подогрева» эта история жить уже не может.

Напомним, выборы 59-го президента США назначены на 3 ноября 2020 года.