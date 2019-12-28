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Захарова заявила, что 2020 год на мировой арене пройдет под знаком выборов в США

Захарова заявила, что 2020 год на мировой арене пройдет под знаком выборов в США

 Радикальные курды продолжают провоцировать протурецкие силы в провинции Алеппо

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1:48   28 Декабря 2019
Весь мир

Захарова заявила, что 2020 год на мировой арене пройдет под знаком выборов в США

Захарова заявила, что 2020 год на мировой арене пройдет под знаком выборов в США

Наступающий 2020 год на мировой арене пройдет под знаком выборов президента США, такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью программе «Международное обозрение» на телеканале «Россия-24».

«Следующий год пройдет в международно-политическом плане под вывеской американских президентских выборов», — заявила Захарова.

Российский дипломат считает, что Штатам нужны внешние поводы и стимулы, которые превращаются в факторы внутриполитической борьбы. Она также напомнила про тему «вмешательства РФ», подчеркнув, что без «ежедневного подогрева» эта история жить уже не может.

Напомним, выборы 59-го президента США назначены на 3 ноября 2020 года.

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Автор: Мария Милкевич
#захарова #сша #выборы

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