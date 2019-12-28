Террористы ПНС Ливии приняли третью партию боевиков, прибывшую самолетом из Турции

Турция продолжает помогать террористам Правительства национального согласия Ливии, поставляя в Триполи боевиков. В пятницу из Стамбула в оккупированную ПНС ливийскую столицу вылетел пассажирский самолет, пишет Федеральное агентство новостей, ссылаясь на данные портала FlightRadar24.

За пятницу это уже как минимум третий самолет, прибывший в Триполи из Стамбула через территорию Туниса для помощи так называемому «правительству», уличенному в связях с ИГ*, «Аль-Каидой»* и «Братьями-мусульманами»*.

Также Анкара с 18 мая поставляет террористам ПНС Ливии боеприпасы, военную технику и инструкторов. Во второй половине октября около двух тысяч боевиков из Сирии было переправлено из Турции в Ливию в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop. Об этом рассказал на допросе полевой командир, взятый в плен солдатами Ливийской национальной армии.

* Террористические организации, запрещены в РФ.