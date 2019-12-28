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Террористы ПНС Ливии приняли третью партию боевиков, прибывшую самолетом из Турции

Террористы ПНС Ливии приняли третью партию боевиков, прибывшую самолетом из Турции

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0:31   28 Декабря 2019
Весь мир

Террористы ПНС Ливии приняли третью партию боевиков, прибывшую самолетом из Турции

Террористы ПНС Ливии приняли третью партию боевиков, прибывшую самолетом из Турции

Турция продолжает помогать террористам Правительства национального согласия Ливии, поставляя в Триполи боевиков. В пятницу из Стамбула в оккупированную ПНС ливийскую столицу вылетел пассажирский самолет, пишет Федеральное агентство новостей, ссылаясь на данные портала FlightRadar24.

Третий самолет с боевиками прибывает в Ливию из Стамбула

За пятницу это уже как минимум третий самолет, прибывший в Триполи из Стамбула через территорию Туниса для помощи так называемому «правительству», уличенному в связях с ИГ*, «Аль-Каидой»* и «Братьями-мусульманами»*.

Также Анкара с 18 мая поставляет террористам ПНС Ливии боеприпасы, военную технику и инструкторов. Во второй половине октября около двух тысяч боевиков из Сирии было переправлено из Турции в Ливию в контейнерах на сухогрузе Medcon Sinop. Об этом рассказал на допросе полевой командир, взятый в плен солдатами Ливийской национальной армии.

* Террористические организации, запрещены в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#турция #ливия #лна #пнс

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