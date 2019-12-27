Военные врачи из России за сутки оказали помощь 231 сирийцу

Врачи российского Минобороны в пятницу, 27 декабря, оказали помощь жителям сирийских провинций Алеппо и Хасаке, приняв 231 пациента.

Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков.

«В населенных пунктах Кобани провинции Алеппо, Камышлы, Тель-Музан провинции Хасеке медицинскими специалистами Минобороны России за сутки оказана медицинская помощь 231 сирийскому гражданину, - заявил глава ЦПВС. - Всего медицинская помощь оказана 114 610 жителям Сирии».

Также он добавил, что специалисты российского ЦПВС провели в городе Алеппо и в провинции Хасеке две гуманитарные акции, раздав местному населению 3,2 тонны продуктов питания.