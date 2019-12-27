Военная полиция РФ провела патрулирование на сирийско-турецкой границе в провинции Алеппо

Сотрудники российской военной полиции провели патрулирование по нескольким маршрутам в сирийской провинции Алеппо вдоль турецкой границы.

Об этом в пятницу вечером в ходе брифинга рассказал Юрий Боренков – глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами - Авшария, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо», - сообщил он.

Также генерал-майор Боренков заявил о том, что в идлибской зоне деэскалации продолжают фиксироваться случаи нарушения режима прекращения боевых действия со стороны незаконных бандформирований. Только в течение минувших суток там было зафиксировано 39 обстрелов.

Напомним, 22 октября 2019 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании по сирийскому урегулированию, состоящий из десяти пунктов.

Один из пунктов меморандума предполагал совместное российско-турецкое патрулирование сирийско-турецкой границы и контроль за отводом из 30-километровой зоны безопасности курдских вооруженных бандформирований.