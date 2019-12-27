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22:44   27 Декабря 2019
Россия

Трамп и Ким Чен Ын пока не ответили на приглашение посетить парад Победы

Трамп и Ким Чен Ын пока не ответили на приглашение посетить парад Победы

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын еще не ответили на приглашение Кремля посетить парад Победы в Москве 9 мая в следующем году. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. 

Министр иностранных дел Сергей Лавров после визита в США сообщил, что Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы в мае следующего года. Глава МИД РФ добавил, что американский лидер неоднократно подчеркивал важность этой даты. 

Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность визита Трампа, сказал, что приезд по случаю окончания войны для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с нацизмом, был бы правильным. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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