Турки протестуют против решения Эрдогана помогать ПНС Ливии

Массовая демонстрация против решения турецких властей перебросить в Ливию вооружение и боевиков на помощь террористам ПНС прошла в Стамбуле, пишет Федеральное агентство новостей.

В Facebook появилось видео, на котором несколько десятков человек собрались на акции протеста против решения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана поддержать террористов Правительства нацсогласия, многократно уличенных в связях с запрещенными ИГ*, «Аль-Каидой»* и «Братьями-мусульманами»*.

Протестующие также выразили поддержку предводителю Ливийской национальной армии фельдмаршалу Халифе Хафтару.

Напомним, с 2014 года в Ливии проходит контртеррористическая операция ЛНА «Аль-Карама», направленная против террористов ПНС, захвативших страну после революции 2011 года. На данный момент силы Хафтара взяли под контроль большую часть территории Ливии и заручились поддержкой населения.

* Террористические организации, запрещены в РФ.