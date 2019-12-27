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22:31   27 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Берлин отказался оказывать Киеву военную помощь

Берлин отказался оказывать Киеву военную помощь

Глава Минобороны Украины Вадим Пристайко обратился к правительству ФРГ с призывом оказать Киеву военную помощь, но получил отказ.

Об этом Пристайко рассказал в интервью германской медиагруппе RND, которое было опубликовано в пятницу.

«Наша просьба о военной помощи, к сожалению, была отклонена, — заявил украинский министр обороны. — Я надеюсь, что Берлин пересмотрит эту сдержанную позицию и все же решится на то, чтобы усилить оборонные способности Украины».

При этом Пристайко отметил, что Германия и Евросоюз сделали для Украины очень много, но «недостаточно, чтобы положить конец гибели людей».

«Мы оплакиваем 13 тыс. погибших, и ежедневно их, к сожалению, становится больше», — добавил министр.

Также он заявил, что ценит вклад, который в урегулирование конфликта на востоке Украины вносит канцлер ФРГ Ангела Меркель, но Киев ждет от нее большей поддержки, так как речь, по его словам, идет о выживании украинцев, как нации.

Берлин отказался оказывать Киеву военную помощь

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Автор: Александр Люблинский
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