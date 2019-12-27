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22:56   27 Декабря 2019
Россия

Почему в России не перестают обсуждать шведскую школьницу Грету Тунберг

Почему в России не перестают обсуждать шведскую школьницу Грету Тунберг

Через бушующую Атлантику плывет крохотный кораблик. Внутри, в тишине каюты сидит девочка: время от времени она слушает аудиокниги, а иногда учит попутчиков играть в настольные игры. Но в нескольких километрах от нее плывет материк из пластиковых бутылок, одноразовых пакетов, стаканчиков из-под кофе и прочих вещей, мимолетно проживающих одноразовую жизнь в руках миллиардов людей планеты. А по правую и левую руки девочки – два полюса. Там – тают арктические айсберги и ледяная корка Антарктиды.

На кораблике плывет – Грета Тунберг. Она любит говорить односложными предложениями и часто страдает от синдрома Аспергера: ее эмоции не совпадают с эмоциями собеседников, а потому Грета испытывает трудности при общении.В РАН рассказали, почему россияне критикуют Грету Тунберг

Во время учебы в начальной школе учитель решил показать классу Тунберг фильм о том, к чему приводят климатические изменения. Катаклизмы, вызванные погодой, страдающие люди, истощенные животные вызвали отклик в душе Греты. В 11 лет она впала в глубокую депрессию, из-за чего стала недоедать. Из-за этого в 16 лет она выглядит намного младше: ростом в полтора метра, а в желтом плаще и с двумя русыми косичками с прямым пробором Грета выглядит еще меньше… Однако это не мешает ей относиться к глобальным проблемам с серьезностью взрослого.

Бороться за будущее поколений и пытаться остановить климатический кризис Грета начала в 2018 году. Тогда она стала прогуливать школу. Первая забастовка была в августе: тогда девочка сделала самодельный плакат с черной надписью «Skolstrejk för klimatet» (Школьная забастовка за климат) и встала у шведского парламента. Никто ни из учителей, ни из родителей не был горд активисткой деятельностью Греты.

В РАН рассказали, почему россияне критикуют Грету Тунберг

Вначале Тунберг протестовала в одиночестве – затем к ней присоединился один активист. Потом еще один. Потом десятки, сотни, тысячи… Так родилось движение «Пятницы за будущее».

За полтора года Грета Тунберг успела выступить перед главами государств с трибуны ООН, встретиться с папой римским, обменяться колкостями с президентом США и вдохновить миллионы людей на крупнейшую акцию протеста, которая прошла 20 сентября 2019 года.

В РАН рассказали, почему россияне критикуют Грету Тунберг

Теперь ее портрет поместили на обложку журнала Time. Теперь Грета Тунберг – человек года по версии издания.

Не умолкают и голоса многочисленных критиков Греты. В том числе и в России. Прислушаться к мнению ребенка можно было бы. Возможно, некоторую истину увидел в нем депутат Госдумы Василий Власов. Молодой политик хотел предложить выступить Грете перед российским парламентом, но дебют быстро пресекло руководство Госдумы. А оно бы нашло благодарного слушателя.

Исследователи считают, что россияне могут позволить себе обсуждать личность девочки не в том ключе, в котором привыкли это делать европейцы. Дело в потенциальных крайностях, которые может достичь движение Тунберг, уверена старший научный сотрудник Социологического институте РАН Мария Мацкевич.

«У нас забота об экологии не достигла еще той степени, которая в других странах, но мы на них смотрим, потому что у нас есть опыт соседних стран, той же Финляндии, где есть серьезная забота о том, как перерабатывается мусор, например, и люди сравнивают. И в общем ощущении, что, действительно, с этим надо что-то делать, оно транслируется многими СМИ», — говорит Мацкевич.

В этом смысле журналисты осознали проблемы, о которых говорят шведские школьники, гораздо раньше, чем граждане Российской Федерации. Однако есть и положительный момент: сейчас общество стало иногда произносить слова, передаваемые СМИ.

В интернете, приводит данные Мацкевич, часто этом году россияне искали слово «благоустройство». Не реже оно встречается и в соцсетях.

«Граждане сами, общаясь между собой в частных беседах, используют этот термин. Люди говорят о благоустройстве, как о своей задаче и своей проблеме. И экология в этом смысле — отчасти следствие этого процесса гуманизации. У нас общество гуманизируется. Сколько бы мы не говорили о жестокости и агрессии, но на почве общего роста ценности человеческой жизни и индивидуального благополучия и вообще ценности личности и детей. Это ориентация на детей, на понимание, на контакт», — считает социолог, добавляя, что следствие этого – забота о будущем.

В РАН рассказали, почему россияне критикуют Грету Тунберг

Именно о будущем поколений говорила 16-летняя Грета. Экология – это не про сегодня. Она о завтра, которое может не наступить.

«И в этом смысле Грета Тунберг — это симптом. Симптом того, что взрослые ее критикуют, задумались о том, какое будущее они оставляют своим детям. Грета Тунберг считает, что плохое будущее. Но это же процесс, для начала это нужно осознать, как проблему. У нас это с некоторым запозданием, но мы понимаем, что это следствие экономики. Достаточно сложно заботиться об экологии, пока у нас не решены материальные проблемы», — говорит исследователь.

Например, Петербург или Москва уже достигли нужного уровня экономического благополучия. Здесь люди могут думать о том, как перерабатывать пластик, тетрапаки, использованные ртутные лампочки и батарейки… Но это не Сибирь и не Дальний Восток.

Есть данные Росприроднадзора. К началу 2018 года в России было накоплено почти 39 миллионов тонн промышленных и бытовых отходов. Количество мусора растет с каждым годом. В среднем прибавка выходит на 400 тысяч гектаров свалок в год. Если собрать весь российский мусор на одной свалке, то внутри страны появиться своя Швейцария или, скажем, Нидерланды, чего говорить о таких государствах как Люксембург. И о проблеме известно.

В РАН рассказали, почему россияне критикуют Грету Тунберг

Стоит подчеркнуть, что 90% — это промышленный мусор. Каждый из нас, если мы не «зеровэйст» персона выбрасывает в среднем почти полтонны мусора в год. При этом практически все твердые коммунальные отходы в России вывозятся на мусорные полигоны. Но бывает и на самодельные.

В переработку или сжигание в России поступает только 4–5% мусора.

Другой вопрос – готовы ли граждане заниматься экологической проблемой: участвовать хотя бы в раздельном сборе мусора. Мацкевич считает, что – да, готовы. Однако нужно дать россиянам возможность это сделать.

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Автор: Елизавета Антонова и Владислава Яковенко
#россия #общество #ран #экология #грета тунберг

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