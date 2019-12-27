Сеть магазинов DNS построит город на Дальнем Востоке

Генеральный директор сети магазинов электроники DNS Дмитрий Алексеев заявил, что компания планирует построить город на Дальнем Востоке в районе территории опережающего развития «Надеждинская» и поселка Новый. Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook в пятницу, 27 декабря.

Алексеев отметил, что в городе смогут проживать 20-25 тысяч человек. Специалисты предусмотрели объекты инфраструктуры. В частности, будут построены две школы, три детских сада, поликлиника, пожарная станция и другие.

«Все что мы любим в урбанистике. Блокированная застройка с архитектурными доминантами, дворы без машин, первые этажи с коммерческими площадями, сохраненные природные ландшафты и даже лавочки с велодорожками», — поделился Алексеев.

Известно, что проектировать город будет испанская компания Сitythinking, выигравшая соответствующий конкурс. Разработка проекта займет несколько лет, затем начнется строительство по первой очереди за год из трех. Еще один год потребуется для завершения и доделки, отметил генеральный директор.