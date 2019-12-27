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 Зеленский назвал «ещё одной победой» выплату Украине от «Газпрома»

Зеленский назвал «ещё одной победой» выплату Украине от «Газпрома»
21:55   27 Декабря 2019
Весь мир

Зеленский назвал «ещё одной победой» выплату Украине от «Газпрома»

Зеленский назвал «ещё одной победой» выплату Украине от «Газпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал большой победой получение «Нафтогазом» и «Газпрома» 2,9 миллиарда компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Об этом он написал в пятницу, 27 декабря, на своей странице в Facebook. 

«Ещё одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны — большая. НАК "Нафтогаз Украины" получила от "Газпрома" 2,9 миллиарда компенсации по решению Стокгольмского арбитража», — написал Зеленский. 

Глава украинского государства подчеркнул, что деньги уже поступили на счета — согласно достигнутым договоренностям.

Ранее «Газпром» объявил о выплате 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража в рамках урегулирования спора о транзите газа. Чуть позже украинская компания подтвердила получение средств, отметив, что стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #нафтогаз #общество #нафтогаз украины

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