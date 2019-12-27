Зеленский назвал «ещё одной победой» выплату Украине от «Газпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал большой победой получение «Нафтогазом» и «Газпрома» 2,9 миллиарда компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Об этом он написал в пятницу, 27 декабря, на своей странице в Facebook.

«Ещё одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны — большая. НАК "Нафтогаз Украины" получила от "Газпрома" 2,9 миллиарда компенсации по решению Стокгольмского арбитража», — написал Зеленский.

Глава украинского государства подчеркнул, что деньги уже поступили на счета — согласно достигнутым договоренностям.

Ранее «Газпром» объявил о выплате 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража в рамках урегулирования спора о транзите газа. Чуть позже украинская компания подтвердила получение средств, отметив, что стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества.